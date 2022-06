¡ASÍ se crea un baño dentro del dormitorio!

Uno de los deseos más anhelados por los propietarios de una vivienda es re-diseñar sus espacios con el propósito de aprovecharlos más según sus necesidades y conveniencias. Los cuartos por lo general son los que sufren más cambios, debido a la distribución del espacio, es entonces cuando se preguntan: ¿Cómo adjuntar un baño en el dormitorio? Si el tuyo no tiene incluido su baño privado, no te preocupes transformar tu habitación no es trabajo difícil. Solo debes considerar ciertos aspectos para que luzca de maravilla, por ejemplo: Pensar en su tamaño, en los muebles, la bañera… En fin, debes considerar cada detalle antes de comenzar. No esperemos más y comencemos: