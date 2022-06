¿Qué hacer con los excesos de corotos en esta Navidad?

Llegó la Navidad y ni cuenta nos dimos. El año pasó a la velocidad de la rutina, del trabajo, de todos los compromisos y eventos que parecieran nunca acabar. Inevitablemente nos vemos a contra reloj para decorar nuestra casa con toda la parafernalia navideña y, por si fuera poco, llega el momento de desesperación al darnos cuenta de que las cosas que tenemos para guardar, no nos caben en las mismas cajas que usamos el año pasado. Esa milagrosa multiplicación de objetos, producto de todas las compras, regalos, préstamos y otras inexplicables razones más, obligatoriamente deben tener un destino que no sea la basura. Si tienes exceso de cosas que sabes no vas a utilizar porque no las necesitas más, lee las siguientes ideas que te sugerimos a continuación para que puedas organizar tu casa de la manera más productiva y eficiente.