6 maneras soñadas de tener un dormitorio rústico

Puede ser que no lo has notado, pero la iluminación en el interior de la casa tiene mucho efecto en tu estado de ánimo. Siempre vamos a preferir la iluminación cálida en tonos amarillos por encima de una luz fluorescente. Esto se mantiene para el dormitorio rústico, pero puedes tratar de encontrar lámparas temáticas que asemejan troncos de árboles, los cuernos de un venado o incluso las alas de una luciérnaga como en este dormitorio. Es importante comentar que las luces en un dormitorio rústico ocupan un plano secundario, es decir, no se recomiendan lámparas muy complicadas ni vistosas.