Un anexo muy cómodo para esta familia

Este anexo fue diseñado por los especialistas de Diseño Store para una familia que deseaba estar cerca, pero no tan cerca como para vivir en el mismo espacio. La entrada no es del todo independiente de la casa principal, sin embargo posee todas las comodidades de una pequeña casa, dos cuartos, una cocina, maleteros, baños etc. Además comparte el área del jardín con la casa principal, un espacio de encuentro ideal para las dos familias.