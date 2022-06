11 Ideas de habitaciones pequeñas y de invitados ¡Cómo tenerla, convertirla o decorarla!

Una habitación con un tema hará que tu invitado la recuerde siempre, quien podría olvidar este dulce recibimiento del hombre araña, posado en el centro de la cama con la ciudad dibujada en el fondo, es perfecto para animar a cualquier visitante y hacerle sentir que no está solo. No se requiere de mucho presupuesto para lograr un gran impacto positivo en nuestras amistades. Al final, no se querrán ir de la casa.

Pero es muy importante que tengas en cuenta estos detalles para que todo el esfuerzo que se le ha dedicado a la habitación de huéspedes no supere el que le dedicarás a tu propia habitación.