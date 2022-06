Así se decora un hogar CORRECTAMENTE

La correcta iluminación en el hogar es algo que no tomamos mucho en cuenta a la hora de decorar. Solemos creer que tan solo con la elección de una muy bonita lámpara en el techo para cada área de la casa tenemos el asunto arreglado, pero no es así. Una iluminación adecuada comprende desde la correcta ubicación del interruptor hasta la intensidad de las bombillas. Depender de una sola fuente de luz en un área como la sala de estar, por ejemplo, no es conveniente. Lo más recomendable es que distribuyas la luz combinando luces altas con luces bajas, como las lámparas de mesa. Otro error recurrente es no usar reguladores de luz y nada más desagradable que sentir que estás bajo las luces de un estadio cuando se trata de bombillas muy intensas. Los reguladores de intensidad te ayudarán a manejar la iluminación según tu preferencia. En ese sentido, lo más recomendable es usar bombillas blancas. Respecto a la ubicación del interruptor, ésta por regla general debe estar 90 cm por encima del suelo y a 5 cm del marco de la puerta.