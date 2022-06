Paso por paso: ¡Construye tu propio estanque!

Para crear un estanque estético y decorativo, no es necesario que excaves un lago (con el monstruo del lago Ness incluído) en el sitio donde colocarás tu nueva adquisición. El estanque deberá adaptarse a su entorno, tanto en forma, dimensiones y profundidad, para delimitar la superficie del mismo, marca la forma unos centímetros más pequeña de lo que en realidad será, ya que excavar a mano no es un proceso perfecto. Para la profundidad utiliza mínimo 15 cm, puedes diseñar un espejo de agua (superficie poco profunda, plana y de líneas rectas) si no cuentas con mucha profundidad para excavar. Recuerda excavar mínimo 25 cm para efectos del desagüe, cerciorándote que la pendiente del suelo se dirija hacia este punto.