15 Ideas originales para decorar tu casa con piedra

¿A quién no le va a gustar tener un área para el televisor tan distinguida como esta? A veces nuestros espacios necesitan de un elemento único y moderno que le dé el protagonismo que necesita. Con apenas emplear esta técnica de revestimiento la habitación cambiará completamente. Pon atención en no saturar la habitación colocando lajas en las demás paredes, menos es más no lo olvides.