Acabados para interiores con piedra – 7 ideas fabulosas

Los expertos de SPAZIO3DESIGN nos presentan esta pared espectacular para la habitación. Seguramente, este cuarto no será el mismo una vez instaladas las lajas de piedra caliza. Mira nada más qué hermoso luce el lugar, no necesitas mucho para lograr que tu cuarto luzca hermoso y delicado. Tener los revestimientos en una pared es lo más recomendable para no recargar visualmente la habitación.