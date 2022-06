Salas de estar y cuartos de TV – ¡Con mil ideas para copiar!

Si no quieres que tus equipos ocupen el espacio de la mesa, te sugerimos colocar un soporte de pared para que puedas ubicar en la mesa fotografías, adornos y demás elementos decorativos. Tenerlo en casa le dará la solución de no ver los cables por ahí regados y más ahora que todo es tecnología por acá y por allá. Anímate a que el Tv no se robe todas las miradas, más bien mejora tus áreas colocando pinturas que combinen con el espacio.