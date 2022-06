5 Hábitos que mantienen tu casa limpia y ordenada siempre

Cuando uses el salón disfruta de todas sus bondades, mueve los cojines a tu gusto para más comodidad, usa la manta si te parece extraordinaria, come cotufas o maní si lo deseas, lee el libro que retiraste de la biblioteca, en fin has en el salón lo que consideres para disfrutarlo. Pero antes de retirarte déjalo impecable. Es solo un momentito, toma una toallita de esas desechables, pasa la escoba si es necesario, dobla la manta y los cojines que vuelvan a su lado. No harás nada nuevo, el hábito está en hacerlo inmediatamente después que hayas usado el salón y no al día siguiente.