El proyecto de una cocina espectacular (¡Para inspirarte!)

No hay nada más molesto que no tener un espacio dispuesto para los platos de la casa. Ponerlos a simple vista no es para nada estético más bien es similar a lo que hacen en los restaurantes y locales de comida, mostrar la vajilla… Resulta que esta genialidad no puede pasar desapercibida por lo que te sugerimos colocarlos en un área donde estén siempre limpios y no sufran una caída.