La ampliación de casa pequeña te dará muchas ideas la tuya

La clave para que una cocina luzca realmente impecable es mantenerlo todo guardado, de esta forma no dañarás el área con utensilios fuera de la zona y será para ti más fácil trabajar en esta habitación. La encimera de cemento hace que los demás muebles destaquen gracias a la integración entre sus tonalidades. Mira este detalle particular: Las baldosas del fondo no son las mismas que las del comedor, aportando un estilo realmente interesante.