8 Bases de TV para hacerlas en tu casa

Algunas veces no contamos con el espacio suficiente para ubicar el Tv en nuestro hogar, por lo que te sugerimos colocar una pequeña mesa que ya no uses y cumpla funciones de base (por supuesto, no ubicaremos el televisor allí) y darle un efecto visual de altura al dispositivo. Colocar sillas, banquetas y cuadros es una gran idea para decorar el entorno y hacerlo más completo.