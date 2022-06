3 Casas donde la luz penetra a través de los ladrillos

¡Wao!, Esto es lo que encontramos al transportarnos detrás del arbolito y su pared de fondo. Un hermoso pasillo y no precisamente por sus materiales o colores sino por la atmósfera que se produce gracias a las aberturas en la pared de ladrillo. ¿qué otra cosa observamos?, afinemos el ojo por favor, las aberturas no terminan de ser vacías, se encuentran formadas por bloques de vidrio que al no ser totalmente incoloro poseen ese color turquesa típico del que utilizamos en nuestro país, dando un toque de color y permitiendo visuales a hurtadillas.