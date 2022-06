Una casa espectacular detrás del muro

El entretenimiento sano como este no tiene precio. Cuando contamos con una piscina en casa tenemos que considerar diversos aspectos y no pasarlos por alto jamás. Cuida que el sistema funcione perfectamente, las bombas estén en perfecto estado y que la piscina tenga el mantenimiento adecuado. Hacerle mantenimiento una vez por semana es lo más recomendable para que no se dañe ni tenga bacterias.