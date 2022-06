10 Truquitos para modernizar tu cocina ¡ya!

Decorar la cocina es delicado y no por que no queramos tenerla más personalizada, sino que como se preparan platos en ella los jarrones y hasta plantas se manchan de grasa. Mientras menos periquitos u objetos tengamos en la cocina, mucho mejor. Coloca cuadros, algunos floreros pero no tantos… Mantenerlo minimalista es lo mejor que podrías hacer así no estorbarán cuando hagas las comidas.