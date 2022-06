6 formas de limpiar profundamente tu casa

¡Es hora de hacer tripas corazón y botar todo lo que ya no uses! Esto traerá más espacio y frescura a una casa que se sentirá renovada. Comienza por la ropa que no usas, está muy pendiente de esas facturas, recibos, revistas y periódicos que suelen acumularse por allí, deshazte de todos esos cables que están regados y ni siquiera sabes para qué son. Reune y bota las botellas vacías, los alimentos y medicinas vencidos, esos artículos de cocina que NUNCA usas… y no tengas piedad.