11 ideas para decorar tus paredes con nichos ¡ Quedarán preciosas!

Esta es otra de las funcionalidades que el antiguo nicho tiene, una maravilla cuando no contamos con el espacio indicado para colocar una librera. Utiliza los niveles para colocar las obras de tus autores preferidos así como un par de revistas, cuentos para los niños, discos, cd´s y todas aquellas reliquias que no sabes dónde ubicar pero que no quieres botar por la llegada de la tecnología.