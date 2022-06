¿Cómo hacer un jardín de hierbas en mi apartamento en la ciudad?

Hay algo indiscutible que los buenos amantes de la cocina saben, y es que las hierbas finas y aromáticas son el toque secreto de los mejores platos. Así, si eres amante de la pizza, el orégano no puede faltar en tu cocina, si lo tuyo son los remedios naturales como el té, el anís estrellado debe estar presente, y si el pescado es un almuerzo típico de tu familia, seguro que el laurel nunca está ausente. En fin, son tantas hierbas y cada una con un sabor y un aroma tan exquisito, que elegir las que más te gusten es el más difícil de los 7 consejos de este artículo.

Al decidirte piensa también en los cuidados específicos que necesita cada hierba y en el clima de tu ciudad para evaluar cuáles se adaptan perfectamente a él, por ejemplo las plantas de perejil deben estar constantemente húmedas, más no empapadas, mientras que la albahaca no resiste el frío. En general, Venezuela tiene un privilegiado clima para las plantaciones de hierbas, pero no está de más conocer esta información para estar prevenido en las temporadas de lluvia y en las olas de calor.