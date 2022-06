16 Trucos para mantener la casa limpia ¡Que sí funcionan!

No hay lugar de la casa que no se oculte del malvado polvo. Sin importar el espacio, la distancia ni cuántas veces pasemos el trapito por encima de los muebles, al parecer atraen el polvo. Usar un paño seco es lo mejor para acabar con el problema ya que este lo tomará y lo mantendrá en la tela, si lo haces con uno húmedo no toda la suciedad se eliminará. Para algunos la solución está en un plumero, pero esto es falso ya que retiene más suciedad en sus plumas.