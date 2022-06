Secretos para cultivar hierbas aromáticas

La Lavanda y el Jazmín, son las aromáticas por excelencia. Que no falte en un hogar ninguna de ellas. La briza ayuda a desplazar su aroma y te recuerda que ellas existen en el jardín o en interior de la casa. Te permiten momentos de quietud cuando te hablan con su aroma y te detienes mientras respiras. La lavanda tiene un color exquisito para la decoración en cualquier estilo. Decora con Lavanda las zonas de descanso, ya que relaja y disminuye el ritmo cardiaco. Cosechar lavanda no es difícil, ella prefiere suelos pobres y muy soleados, en terrenos con buen drenaje y la tierra suelta, preferiblemente calcáreos, no arcillosos. Antes de colocar las semillas debe moverse bien el terreno. El riego de la lavanda es por goteo y no por aspersión, ya que produce hongos, pero hay que mantener la tierra húmeda, sin excesos. Las flores se recogen a partir del segundo año de floración ya que las primeras se pinchan o cortan antes de que crezcan. Y no olvides un abono mixto 10-10-10