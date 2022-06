¿Cómo hacer paneles solares en casa? – El sol nadie te lo está cobrando

Los sistemas de paneles solares son relativamente fáciles de mantener en buen estado, sin embargo, estas también pueden deteriorarse fácilmente si no se cuidan los aspectos fundamentales de su estructura. Hay que limpiar regularmente la cubierta frontal de los paneles, tomando en cuenta cuanta suciedad se acumule para no realizar trabajo extra, el tiempo entre limpiezas debe ser entre 1 mes y medio o 2 meses. Verifica que todas las conexiones (cableados, uniones entre paneles y cables, uniones a la batería) se encuentren protegidas y debidamente conectadas. En caso de tener vegetación circundante, se debe mantener la misma podada y evitando que las ramas hagan contacto con los paneles. Para el sistema de almacenamiento energético y batería se debe prever un espacio seco y ventilado para no recalentar los artefactos.