7 ideas para aprovechar las esquinas vacías de tu casa

No hay lugar como el del área para chatear, sí como lo lees. La tecnología ha tocado las puertas de más de un hogar, hoy se nos hace imprescindible no permanecer horas frente a la tablet, laptop o pc… Entonces, ¿por qué no usar esa esquina olvidada como área para conectarnos? Con solo colocar una mesa, silla y par de lámparas estará listo. Eso sí, recuerda sentirte cómoda en el asiento, no olvides que pasamos mucho tiempo conectados y esto podría malograr nuestra postura, ya sabes ¡Más vale prevenir que lamentar!