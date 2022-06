6 ideas buenísimas para mejorar tu comedor

Quien diga lo contrario no sabe lo que dice porque si algo tiene beneficios es iluminar el comedor. El efecto placentero de la luz agrega a los espacios algo especial que no todos saben apreciar. Si tienes una cena más vale que coloques velas o un hermoso candelabro en el centro. Suena pero no es anticuado ahora hay muchos diseños y elementos decorativos que te pueden funcionar.