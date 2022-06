Pinta el exterior de tu casa como un profesional

Si no lo sabías pintar desde la sombra es lo mejor que puedes hacer ya que la luz no pega directamente y así no se quema por el sol. Recuerda que la pintura fresca seca rápidamente, así que si deseas que se adhiera bien. Pon atención: Si por casualidad la superficie está húmeda, entonces sécala. Otra opción es pintar durante los días nublados. Te recomendamos seguir nuestros ¡Consejos sobre cómo diseñar tu propia casa de ensueño!