Crea tu propio salón multifuncional

No hay mejor forma que usar las esquinas buscando aprovechar los espacios para una función bastante específica y productiva. Al tomar la esquina y transformarla en un acogedor sofá estamos dándole valor al lugar. Puede que esto no existiera en el diseño inicial pero ahora es un aspecto valioso que no todas las salas tienen, con solo ubicar buena iluminación en el techo, colocar unos bellos cojines y cuadros ¡Tendrás un lugar perfecto para entregarte a la lectura!