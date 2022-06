¿Cómo lidiar con el síndrome del nido vacío?

Tu rol de madre o padre continúa, con independencia de que tus hijos vivan o no en casa, en el mismo o en otro país. Busca otras maneras de ayudar, por ejemplo colaborando con las necesidades que puedan tener en su nueva vida independiente. Tal vez necesiten que les ayudes a desarrollar un Plan de Marketing, una página web o auditar la contabilidad. Cuando me fui de la casa, le dije a papá: ¿quieres ser mi chofer?. y a mi mamá: ¡Qué te parece si me preparas conejo al salmorejo y papas arrugadas a precio de tasca española!. Tú sabrás de qué manera podrás mantener un motivo para ayudar y dar a tus hijos. No esperes que ellos tengan la iniciativa, adelantate y si no funciona, piensa en otra opción, o en otra, o en otra.