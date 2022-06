5 ideas brillantes para una habitación sin ventanas

Si algo es fundamental en una casa y que debería existir en todas las habitaciones de ella, son las ventanas. Por ello, cuando en un espacio, estas no están puedes pensar que será algo difícil decorarlo, en parte es cierto pero si sabes aplicar los trucos correctos, puedes hacer que prescindir de ellas no sea un problema. Cuando en las habitaciones no existen las ventanas, esto tiene mucho que ver con la estructura, diseño y espacio de una vivienda. Normalmente, son los dormitorios, pero tambien puede suceder en cocinas, baños y hasta en las salas.

Los mejor en estos casos es que evalues el tamaño del área, si es un espacio reducido, opta por colores claros para decorar y amoblar la habitación. Si es un poco más amplio, tambien debes procurar que predominen las tonalidades claras, pero puedes arriesgarte a tener más presencia de colores brillantes en este lugar. Sigue estos consejos que te presento a continuación y aplicalos en la habitación que le haga falta.