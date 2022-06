Reviste tus paredes con tela siguiendo estos simples pasos

Tienes que ser consciente de que no basta con solo pegar tu tela de la pared para lograr un diseño espectacular, como siempre lo has deseado. Sino que vas a tener que esforzarte por cuidar los detalles, evitar burbujas y tratar de reparar cualquier irregularidad. Por ejemplo, cubre los bordes que hayan quedado toscos con molduras pintadas o entintadas. También puedes usar otros elementos decorativos para darle un look más profesional y/u ocultar cualquier posible imperfección. Siempre apóyate con un rodillo para aplicar la pega más uniformemente y utiliza alguna herramienta plana para pegar la tela, evitando que se formen burbujas o líneas. ¡Recuerda que las herramientas que escojas serán tus mejores aliadas o tus peores enemigas, tanto como los detalles que agregues y el cuidado que emplees al momento de instalar tu tela! Para más información consulta los diez mandamientos del papel tapiz.