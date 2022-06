El Antes y Después de una remodelación preciosa

En homify nos encanta enseñarles transformaciones de casas, ellos son la prueba de que no importa cuan destrozado o viejo esté un espacio, siempre puede transformarse en algo moderno e increíble. Justo como sucedió con esta construcción de Studio Di Architettura Ortu Pillola E Associati, que data de hace unos cuantos siglos atrás, no solo se podía apreciar lo descuidado del lugar, la propiedad estaba deteriorada tanto por dentro como por fuera, la remodelación fue tan magnifica, que no podrás creer al finalizar que es la misma.

¿Te animas a darle un vistazo? ¡Entremos!