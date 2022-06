5 Errores graves de decoración que seguro tiene tu sala de estar

Este primer error es uno de los más comunes que muchos cometen, y se trata de NO planificar el diseño de la sala de estar, simplemente empezamos a agregar muebles, mesas, sillas, cuadros y accesorios que cuando se juntan en el mismo espacio, nos damos cuenta que no guardan relación unos con otros, no pensamos en la distribución y muchos en la paleta de colores. Esta armónica sala de GF Designers, nos muestra como luce una sala de estar planificada, con colores neutros y otros un poco más vivos que aportan color, mezcla de texturas y variedad de muebles, que aunque no sigan la misma línea, quedan bien integrados en el resultado final.