Elegancia sin esfuerzo: Algunos trucos fáciles

No eres diseñador de interiores ni experto en decoración, pero quieres que tu casa se vea como un palacio muy moderno sin tener que romperte la cabeza ni abrirle un hueco al bolsillo. En homify te entendemos perfectamente y queremos ayudarte a hacer pequeñas transformaciones en tu casa por ti mismo. En este libro de ideas te presentamos algunos trucos pequeños pero mágicos, que le darán a cualquier habitación que elijas ese ambiente elegante y burgués que tanto has intentado conseguir pero no sabes cómo.