¡Construye un cobertizo con tus propias manos!

El paso final para completar la instalación del cobertizo es agregar las ventanas para evitar que los cristales de las mismas se rompan por los movimientos de la instalación del piso o recubrimiento de las fachadas. Lo ideal es buscar ventanas fáciles de instalar y que no ocupen mucho espacio para que no interfieran con la estructura de las paredes. Un buen ejemplo son las ventanas del cobertizo de Soluciones Utiles Hogarden, utilizando perfiles metálicos, fijaron a la estructura de la fachada el marco de la ventana, de esta manera no tienes que preocuparte por crear una estructura aparte para sostener el marco de la misma.

Ya sea por necesidad o para realizar mejoras en tu jardín en las vacaciones, incorporar un cobertizo a tu hogar le agregará valor a la propiedad gracias a la versatilidad de todo lo que puedes crear dentro de esas 4 paredes. No olvides estas pautas y tips esenciales para diseñar tu propio cobertizo y recuerda compartir tu experiencia y opiniones más abajo.