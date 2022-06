5 Atajos para limpiar tu cuarto más rápido

No acumules nada que no se justifique y de no ser así guárdalo en un cajón. No dejes cosas paseando por el cuarto. Y si algún adorno, no te inspira más, retíralo de allí. Saca de los cajones medicinas vencidas, papeles sin justificación y las medias viudas a la basura. Todo lo que aprecias que está en tu cuarto mantenlo ordenado y en su lugar. Y bajo de la cama no dejes nada, para que puedas ver la luz que bajo de ella también pasa.

