Ideas para una biblioteca en la habitación

El más importante accesorio de un hogar, de un ambiente es el orden. Pero ¿porqué es tan importante el orden?. Bueno; el orden es la esencia de las cosas, de la vida, de la creación y de la evolución. Es tan cierto esto, que cuando tenemos las cosas en orden somos más felices, estamos más tranquilos, podemos pensar mejor y hasta dormir mejor. A través del orden podrás mantener el liderazgo sobre las cosas materiales. Te explico, cuando vivimos en desorden y en medio del desorden, lo cotidiano es estresante por el desorden mismo. Por ejemplo, mira estas expresiones: ’No se cuánto tengo que pagar, no sé dónde puse el recibo, no sé cuándo le toca mantenimiento a mi vehículo, perdí la hoja de control, no sé dónde están mis bellos zapatos, mi libro aquel, tampoco sé dónde puse el labial’, o sea no sabemos nada. ¡Qué es eso!.Te contesto: es el fruto del desorden. ¿Qué hacer?, te recordaré algunas ideas, vinculadas con la biblioteca y los estantes en la habitación; ya que es el lugar donde más cosas almacenamos y que son una solución simple para el desorden.