5 formas de alejar la pobreza de tu casa

Para nada es un secreto que el desorden propicia el caos, pero si además este es constante y está en todas partes de tu hogar, no solo propicia el caos sino también carga el ambiente de energías pesadas, que no permiten fluir las buenas ideas y los canales de comunicación entre los habitantes de hogar. Mientras no existan buenas ideas y una sólida base comunicativa, no puede haber prosperidad.

La solución es simple, organiza tu hogar con mobiliarios multifuncionales, almacena todo aquello que no uses y despeja los canales de tránsito de grandes objetos, más opta por adornos pequeños que no obstaculicen la circulación.