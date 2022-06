¡Dile adiós al gimnasio! Ponte en forma en casa

Para ejercitarse no hay excusas, no se trata de estar a la moda y ser fitness, se trata de cuidar tu salud y tu cuerpo, por eso es fundamental que consideres incluir en tu vida una rutina de ejercicios. Si no puedes inscribirte en un gimnasio o se te complica asistir diariamente, entonces tu casa será el espacio dispuesto para esto. No tienes que comprar muchas máquinas ni gastar gran cantidad de dinero para acondicionar una habitación especial, solo pon mucha voluntad y ganas.

Ponerse en forma en casa, es más sencillo de lo que pensabas, si tienes una habitación disponible, acondiciónala para colocar una caminadora o simplemente para extender una manta en el piso y empezar con una rutina. Con tan solo dedicar treinta minutos diarios verás pronto los resultados y te sentirás mucho mejor. Todo se trata de la constancia y perseverancia, siéntete y luce como siempre quisiste.