6 Muebles de cocina funcionales que le puedes pedir a tu carpintero

Otro de los consejos más útiles cuando se quiere aprovechar el espacio es utilizar las áreas libres para colocar muebles de madera en las partes superiores o laterales. Si la cocina actual cuenta con un juego de gabinetes, ¿por qué no se utilizan la parte de arriba de la habitación para instalar un nuevo mobiliario? Aunque no lo creas esta es una forma muy eficiente de no ocupar tanto espacio o interrumpir el tránsito del lugar.