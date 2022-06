7 Metidas de pata que hay que evitar cuando decoras tu casa

Cuando empezamos a decorar nuestras casas, no tenemos idea de cómo hacerlo, que cosas se deben y que no hacer, esto muchas veces nos lleva a cometer errores en la decoración, estilo, diseño y distribución, por lo tanto, quisimos darte una ayuda con esto, tendremos una lista de los siete errores más comunes para que evites cometerlos, y si ya lo hiciste, no te preocupes, también te diremos cómo solucionarlo.

No se trata que todos los hogares deban ser iguales o seguir una especie de normas para lucir bien, sino de que con tu estilo y forma de decorar, lo hagas de manera que no luzca mal, desordenado o desastroso. ¡Empecemos!