Un espacio con poco uso se convirtió en algo maravilloso

Hay espacios en nuestra casa que no aprovechamos , esos espacios con los que nunca sabemos que hacer, los que suelen acumular muebles y polvo. Son justamente esos espacios pequeñas oportunidades que debemos aprovechar con revolucionarias ideas, integrarlos en nuestra vida cotidiana y disfrutarlos con amigos y familiares.

Nuestra ajetreada vida cotidiana no nos permite nunca encontrar un tiempo para nosotros, pero podemos hacer un esfuerzo y crear un oasis que nos de la oportunidad de descansar, sentarnos en la tarde con una copa de vino luego de un día de trabajo y admirar las estrellas. Seguramente en tu casa hay un espacio ideal para esto, solo que aún no lo has visto. Te mostramos como esta familia descubrió el suyo.