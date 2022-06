15 Trucos de arquitecto para decorar tu casa con estilo

Al momento de embellecer zonas tan utilizadas como la habitación principal y el baño, les sugerimos llevarlo todo a lo básico. Contar con pocos elementos es la clave para que nuestras áreas luzcan más amplias, delicadas y menos abarrotadas de cosas. Por esta razón, ten lo elemental en tu cuarto, haz que cada cosa tenga un objetivo, no guardes piezas que no usas y mucho menos acumules objetos que sabes que no te hacen falta.