Errores al remodelar o diseñar una fachada

El llamado a la casa deber ser estratégico, claro y evidente, en muchos hogares el timbre casi ni se ve, o muchos se encuentran marcados con un papel pegado, esto no se ve para nada bien. Este tema aunque muchos lo dejan de lado y no le prestan atención no debería ocurrir, es el primer contacto que existirá entre tu invitado y tu espacio, así que deberías hacerle la llegada placentera y fácil. Así que si es tu caso, piensa lo incomodo que es llegar gritando a un lugar.