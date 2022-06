¡Cómo vender o alquilar tu casa más rápido!

Los jardines, patios o terrazas que se encuentran en buen estado, pueden hacer que tu casa se venda o se ponga en alquiler más rápido de lo que esperabas. Estos espacios al aire libre, le dan un plus interesante a las propiedades y es algo en lo que se fijan mucho los compradores o inquilinos. Por ello, lo mejor es que cuando decidas mostrar la vivienda, te cerciores que este espacio esté en optimas condiciones, si no tienes dinero para gastar en unos muebles de jardín, no te preocupes que reciclando palets y pintándolas puedes tener un cómodo mueble en poco tiempo. También puedes usar esta técnica para acomodar las plantas, hacer estantes y demás piezas.