Nos robamos 9 trucos de esta casa espectacular

El comedor es uno de los espacios de comunicación y de encuentro familiares, por algo se dice que la comida siempre une y no es en vano que se asevera esto. Este espacio tiene como elementos principales la mesa y la lámpara colgante, estos dos elementos deben ser acogedores, funcionales y de envergadura. No hay cosa más molesta que estar en una silla molesta o una mesa demasiado alta, y la iluminación es algo que no se puede dejar de lado.