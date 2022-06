8 Truquitos para amueblar tu casa (¡y que quede preciosa!)

Cada habitación demanda un tipo determinado de poltrona. Ellas son necesarias en el dormitorio. En la sala todo dependerá de la dimensión de la misma. Las poltronas son símbolos de poder y ellas deben estar donde deben estar. Lo cual implica que, en un caso determinado, no tendría cabida pero en otros si. Se trata de un equilibrio, pues muchos muebles nos lleva al desorden. En el diseño de Joana & Manoela y si tómanos en cuenta la toma o angulo fotográfico parece no estar bien ubicada y desubicada. Pero recuerda, analiza primero, si ves que una poltrona no aporta estética y funcionalidad olvídala.