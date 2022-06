6 maneras en las que tienes que iluminar el exterior de tu casa

Para iluminar tu balcón o terraza basta considerar la dimensión del espacio y a partir de ella pensar en la distribución de una iluminación parcial o una generalizada. Es decir, si tu terraza no es tan amplia como la de la foto, pero dispones de espacios diferentes como un recibo, una piscina, etc. una iluminación general alta podría abarcar todo el lugar sin tener que recurrir a un mayor número de lamparitas. Si por el contrario es mucho más amplia, debes saber distribuir la luz en los lugares estratégicos, como el área para estar, el borde de la piscina, etc.