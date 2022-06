Giremos como un trompo dentro de estas casas curvas

David James Architects & Partners Ltd

Esta casa ubicada en el puerto de Poole en Inglaterra, haber ¿Quién vió la película de Poole Harbour?, pues allí mismo es, con unas vistas extraordinarias y cercana a las playas fue diseñada por David James Architects & Associates Ltd. Un gran elemento cilíndrico se adosa a un volumen rectangular, teniendo como material principal el vidrio que bordea toda la fachada, permitiendo visuales del paisaje y otorgándoles ese aspecto exclusivo y contemporáneo. La mezcla de materiales crea una estética interesante, como la yuxtaposición de paredes curvas de vidrio con muros tradicionales de piedra. en el espacio central tenemos una escalera curva que recuerda una concha marina y se eleva hasta el tercer nivel, andar al desnudo no es una opción en esta casa a menos que no se tenga ningún problema en que los vecinos lo vean como Dios lo trajo al mundo. Veamos como es por dentro.