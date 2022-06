Transforma tu casa para 2016, ¡Cambios rápidos y fáciles!

Año nuevo, vida nueva… si estás pensando en renovar tu casa para 2016 pero no tienes mucho dinero ni mucho tiempo para una redecoración completa, en homify te damos trucos tan simples que no lo vas a creer. A veces es cuestión de mover unas pequeñas cosas aquí y allá para un efecto evidente y total. Si no nos crees, sigue estos pasos antes de que termine el año y te prometemos que no sólo será vida, nueva, ¡también casa nueva!