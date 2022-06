Las últimas tendencias de diseño de baños te dejaran mudo

Aunque no lo creas, al momento de retocar la sala de baño, debemos pensar en la encimera ya que deberá soportar el lavamanos y además, es considerado uno de los elementos más importantes o es que ¿Habías olvidado que pasas horas viéndote al espejo? Si quieres lograr un look elegante, el mármol es uno de los materiales ideales para decorar esta área de la casa. De igual forma, te recomendamos emplear el mismo material en varias partes del baño, no solo en la encimera, para que haga juego con el resto.